مصدر: 6 متهمين مقبوض عليهم وإعادة 3 كيلو ذهب في السطو على "محل الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن عدد المقبوض عليهم في حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" منتصف الشهر الجاري وصل 6 متهمين حتى الآن.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن المتهمين الستة رجال، لافتا إلى أنه جارٍ ضبط ربة منزل متورطة في الحادث أيضا، تم تحديد مكان اختبائها تمهيدا لضبطها.

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وأوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن قوات الأمن نجحت في إعادة مشغولات ذهبية وزنت 3 كيلو جرام ذهب والسلاح المستخدم في تنفيذ الواقعة (2 بندقية آلية - 2 طبنجة).

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل موهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين والنقيب محمد سعودي.