مقتطفات من كلمة السيسي في القمة العربية الأوروبية -"إنفوجرافيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "فيسبوك"، مقتطفات من كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية التي عقدت على مدار يومي الأحد والإثنين بشرم الشيخ.

وأكد السيسي، أن حل القضية الفلسطينية سيفوت الفرصة على قوى الشر والإرهاب، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب وهناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة.

