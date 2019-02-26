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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "فيسبوك"، مقتطفات من كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية التي عقدت على مدار يومي الأحد والإثنين بشرم الشيخ.
وأكد السيسي، أن حل القضية الفلسطينية سيفوت الفرصة على قوى الشر والإرهاب، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب وهناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتطفات من كلمة السيسي في القمة العربية الأوروبية -"إنفوجرافيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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