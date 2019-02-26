أخبار مصر | عاجل| تفاصيل مثيرة عن طقس الـ120 ساعة المقبلة.. و"الأرصاد" تحذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| تفاصيل مثيرة عن طقس الـ120 ساعة المقبلة.. و"الأرصاد" تحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، وطقس الساعات المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

وأعلن الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر صفحته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس بداية من غدًا الإثنين وحتى السبت المقبل أي ما يقرب من (120 ساعة) ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

- رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات

وأكد سعودي، أن البلاد تشهد تغيرات في حالة الطقس خلال هذه الفتره نتيجة بعض التغيرات في التوزيعات الضغطية، والتي ينجم عنها في المقام الأول نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، وتتفاوت سرعتها وشدتها من يوم لآخر.

- الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

وأكد أن الرياح المحملة بالأتربة تصل لحد العاصفة خلال اليوم الثلاثاء، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من غدا الأربعاء تصل من 3 إلى 4 درجات مئوية.

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

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وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.