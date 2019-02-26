مصر | مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن منفذي السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن منفذي السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن رجال مباحث الجيزة، تمكنوا من القبض على 6 أشخاص في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 بأن المسروقات كانت عبارة عن 3 كيلو ذهب، وتم إعادة المسروقات، والأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

وكانت مباحث الجيزة، قد نجحت في كشف غموض واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة هضبة الأهرام، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم وأخطر مدير أمن الك

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة إقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

واستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام، وقال شاهد عيان على الواقعة خلال التحقيقات أن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

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وقام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

