انت الان تتابع 50 مليون دولار قيمة صادرات التمور المصرية في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمو صادرات التمور خلال العام الماضي، بنسبة 49% لتبلغ ما قيمته 50 مليون دولار، كما زادت الكميات المصدرة لتبلغ 50 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 33% عن عام 2017، وذلك في إطار جهود مصر للنهوض بقطاع التمور والترويج له عالميا، وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن تلك القيم تعد أعلى قيم، وكميات حققتها صادرات التمور، ما يؤكد أن مصر في الطريق الصحيح، لكي تأخذ موقعها كأكبر الدول المصدرة للتمور استنادا إلى كونها أكبر منتج في العالم للتمور.
أكبر المستوردين للتمور المصرية: 1- المغرب: أكبر مستورد بقيمة 21 مليون دولار، بنسبة زيادة 82% في القيمة، وزيادة في الكمية 67% مقارنة بعام 2017، وتستحوذ على 43% من إجمالي صادرات مصر من التمور. 2- إندونيسيا: تستورد بـ20 مليون دولار بنسبة زيادة في القيمة 34%، بكمية قدرها 21 ألف طن، بزيادة 24%، إذ تمثل 39%
أكبر المستوردين للتمور المصرية:
1- المغرب: أكبر مستورد بقيمة 21 مليون دولار، بنسبة زيادة 82% في القيمة، وزيادة في الكمية 67% مقارنة بعام 2017، وتستحوذ على 43% من إجمالي صادرات مصر من التمور.
2- إندونيسيا: تستورد بـ20 مليون دولار بنسبة زيادة في القيمة 34%، بكمية قدرها 21 ألف طن، بزيادة 24%، إذ تمثل 39% من إجمالي صادرات التمور المصرية في 2018.
3- ماليزيا: 3 ملايين دولار بزيادة 23%، وكمية 3 آلاف طن.
وأوضح المجلس، أنه خلال العام الماضي، تم التصدير إلى 63 دولة حول العالم، أهمهم من حيث قيمة الصادرات بالترتيب: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، بنجلادش، تايلاند، فيتنام، ألمانيا، الأردن، لبنان، الإمارات، الأرجنتين، أمريكا، سنغافورة، روسيا، قبرص، جنوب إفريقيا، كينيا، سوريا، فلسطين، إيطاليا، كندا، تنزانيا، تركيا، اليابان،.. وغيرها من دول العالم.
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