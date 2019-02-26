انت الان تتابع الملك سلمان يشكر السيسي: المحبة تجددت بين الشعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب ختام زيارته لمصر، قال خلالها إن الزيارة والمباحثات التى عقدها مع الرئيس السيسي، تؤكد مدى عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مضيفا: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مشيدا بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، وبالدور البارز للسيسي في إنجاحها.
وأنهى الملك سلمان برقيته، سائلا الله العلي القدير أن يديم الصحة والسعادة على الرئيس السيسي، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، وفقا وكالة الأنباء السعودية "واس". واختتم الرئيس السيسي، اليوم، القمة العربية الأوروبية الأولى التي استضافتها شرم الشيخ على مدار يومين، معلنا الاتفاق
وأنهى الملك سلمان برقيته، سائلا الله العلي القدير أن يديم الصحة والسعادة على الرئيس السيسي، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، وفقا وكالة الأنباء السعودية "واس".
واختتم الرئيس السيسي، اليوم، القمة العربية الأوروبية الأولى التي استضافتها شرم الشيخ على مدار يومين، معلنا الاتفاق على عقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022، ثم طرح على الحاضرين البيان الختامي. (تفاصيل ختام قمة شرم الشيخ)
وأكد الرئيس السيسي، خلال استقبال الملك سلمان، السبت الماضي، أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع خادم الحرمين، بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات. (المزيد)
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