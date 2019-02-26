شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوقع مذكرة تفاهم مع «يونسيف» لحماية الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسون، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» في مصر، برونو مايس، مذكرة تفاهم لتجديد وتفعيل اتفاقية مايو 2017 لبناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل والأمانات الفنية على مستوى المحافظة ضمن برنامج تحديد واكتشاف ودعم الأطفال المعرضين للخطر.

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جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ بممثل المنظمة، الاثنين، بحضور اللواء نائل رشاد، مدير الأمن، ومدير برامج الحماية بالمنظمة، إليسا كالبونا، ومديري التضامن الاجتماعي والصحة والقوى العاملة، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.

وأشاد المحافظ بالدور الإنساني للمنظمة وسعيها الدؤوب لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال ومناهضة العنف ضدهم على مستوى العالم، مؤكدًا أن المحافظة ستقوم بالدور المنوط بها في اتفاقية التفاهم، في إطار حرصها على تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية.

وأكد المحافظ ضرورة تأهيل الكوادر الشبابية المشاركة في لجان حماية الطفل من خلال تدريبهم وتحفيزهم على العمل التطوعي ليكونوا أكثر إيجابية في مواجهة حالات العنف ضد الأطفال.