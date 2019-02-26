شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بـ«محطة الرمل» لتدشين خط الترام المكيف الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الإسكندرية احتفالية كبرى مساء بعد غد بميدان محطة الرمل، لتدشين أول خط للترام الأوكرانى المكيف فى إطار تحسين منظومة النقل فى المدينة الساحلية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالمحافظة، وسفير دولة أوكرانيا وممثلين عن الشركة المصنعة.

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وقال «عليوة»، فى تصريحات لـ«الإسكندرية اليوم»، إن المحافظة تشهد غدا نقلة نوعية حضارية فى خدمة وسائل النقل العام، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة للنهوض بالمنظومة على جميع المستويات، ومن المقرر أن يتم تدشين خط الترام فى الثامنة مساء من ميدان محطة الرمل.

وأضاف أن الترام الجديد سيعمل على خط (سان استيفانو- رأس التين) ويجتاز خلال هذه الرحلة عدد 36 محطة، بواقع 27 محطة بخط الرمل و9 محطات بخط المدينة، مرورا بمحطات «جليم، سابا باشا، بولكلى، رشدى، كليوباترا، سيدى جابر، سبورتنج الكبرى، كامب شيزار، الشاطبى، القائد إبراهيم، محطة الرمل، أبوالعباس»، وسعر التذكرة 5 جنيهات فقط.

وأوضح أن الترام يعد الأحدث من حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة فى عملية التحكم بشكل كامل، وتصل سرعته إلى 75 كيلومترا فى الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت «WIFI» ونظام التتبع «جى بى إس» وتنقل 140 راكبا فى الرحلة الواحدة، ومزود بإخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب، كما يحوى الترام أيضا إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، بالإضافة إلى أخرى خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب المنتظرين على المحطات بوجهة العربة، والعربات مزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف يستخدم فى حالة عدم تشغيل التكييف.