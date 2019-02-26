شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتطوير ومتابعة «مراحيض» حى وسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت بهية عبدالفتاح، رئيس حى وسط الإسكندرية، تشكيل لجنة للمرور على المراحيض العامة بحى وسط المدينة، والبالغة ٢٨ مرحاضا، لمتابعة النظافة والسلامة الإنشائية، والإشغالات المحيطة بها، لإعداد تقرير متكامل عنها، تمهيداً لتطويرها. وأوضحت رئيسة الحى أن اللجنة المشكلة برئاسة سامية توفيق، سكرتير عام الحى، وعضوية خالد الدسوقى، عن إدارة التنظيم، ومتولى محمد، مفتش المتابعة، ومحمد مرسى، معاون أشغال الطريق، وسليمان محمود، من جهاز النظافة بالحى، مهمتها إعداد تقرير تفصيلى عن كل مرحاض من الناحية الإنشائية والكفاءة، وتحديد وجود إشغالات أو تعديات من عدمه على المبنى، وتحديد الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءتها وتطويرها.
يذكر أن وفداً سياحياً من الصين شكا الأسبوع الماضى، من قذارة دورة مياه عمومية بجوار قلعة قايتباى، فى نطاق حى الجمرك، ما أثار استياء رواد «فيسبوك»، الذين تداولوا صورًا لدورة المياه بحالة سيئة.
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