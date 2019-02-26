شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقى الطفل ضحية «كلبي مدينتي» ووالده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الإثنين، الطفل محمد إيهاب سماحة، الذي عقره كلبين أمام محل سكنه الواقع بدائرة القاهرة الجديدة، ورافق الطفل خلال لقاء وزير العدل، والده، حيث التقطا صورًا تذكارية مع الوزير في نهاية اللقاء.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط الكلبين محل الواقعة، وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان عما إذا كان أي منهما يعانى مرضًا من عدمه، وإذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

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واستكملت التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجنى عليه، واستدعاء مالك الكلبين، وذلك بعدما تسلم قسم شرطة التجمع الأول كلبى القاهرة الجديدة، اللذين عقرا طفلًا، تمهيدًا لإيداعهما بالحجر البيطري، بناءً على تعليمات النائب العام.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجنى عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام في واقعة عقر كلبين للطفل محمد غياب سماحة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.