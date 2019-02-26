شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار: «الوسط الفني مليان نفسنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة انتصار، إن هناك نفسنة في الوسط الفني ولا يحب احد الآخر، مضيفة: «الوسط متقسم مجموعات وكل مجموعة مبتحبش المجموعة الأخرى ولا يجتمعون في عمل واحد».

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وأضافت «انتصار» في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «النهار» قائلة: «مهنة التمثيل تنافسية وكل الوجوه التي صعدت مؤخرا ليسوا متعاونين ومش موهوبين».

وتابعت: «لا توجد مواهب قوية على الساحة الفنية في التوقيت الحالي وكنت أرفض فكرة الشللية في الوسط الفني لكن هذا الأمر متواجد بالفعل».

وأكمل: «الوسط الفني به تنازلات ومنها التنازل عن الحلم، وأنا تنازلت عن راحتي وهدوئي النفسي والأسري».