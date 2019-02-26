شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قطر لم تتفاعل مع ما طرحناه لتغيير مناهجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد وزير الخارجية سامح شكري، على رفض مصر توسع النفوذ الإيراني في المحيط العربي. وقال «شكري» في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الإثنين عقب ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، إن هناك توافقًا أوروبيًا على رفض السياسات الإيرانية في المنطقة. وأشار الوزير «شكري» إلى أن قطر لم تبدِ أي استعداد للتفاعل مع ما طرحناه لتغيير منهجها وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

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