شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد الطفل ضحية «كلبي مدينتي» بعد لقاء وزير العدل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه إيهاب سماحة، والد الطفل الذي تعرض لهجوم كلبين في «مدينتي»، الشكر إلى كل من ساعده في أخذ حق ابنه، قائلًا إنه التقى وزير العدل في مكتبه، وأكد له أن التحقيقات ستأخذ مجراها، وأنه لا أحد فوق القانون.

وأضاف «سماحة»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن النيابة اتصلت به وهو عائد من مستشفى الحميات، وأخبروه أن يذهب إلى بيته، وأن وكيل النيابة سينتقل إلى بيته بنفسه، مضيفًا: «أنا فخور إني مصري، ومواطن محترم عايش في بلد محترمة، لا أحد فيها فوق القانون، ابني نفسيته اتعدلت 200% بعد مقابلة وزير العدل».