شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الجمارك» يتفقد أعمال المركز اللوجيستي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، زيارة لمدينة بورسعيد، الاثنين، تفقد خلالها أعمال المركز اللوجستي بجمارك بورسعيد، لبحث حل مشاكل نقص العمالة، ومتابعة أحوال وسير العمل كما تفقد أجهزة الفحص بالآشعة.
وبحسب بيان، استعرض رئيس مصلحة الجمارك الأعمال والإنجازات التي تمت بمبنى المركز الجمركي اللوجيستي والذي تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية حيث إنه من المقرر افتتاحه في أبريل المقبل ليكون ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة والتي ستسهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفي أسرع وقت.
والتقى مع أعضاء فريق العمل بالمبنى والذي قام بشرح دورة العمل والإجراءات الجمركية الجديدة واستعرض ما تم بخصوص الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية وأبدى رئيس مصلحة الجمارك بعض الملاحظات التي ستساعد في سير العمل على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تسعى لتقديم أفضل خدمة للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك وأنه سيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء في مختلف مواقع الجمارك وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم في خدمة الاقتصاد القومي.
وقرر رئيس مصلحة الجمارك انتداب مجموعة من مأموري التعريفة والحركة لضمان سرعة أداء العمل وحلا لمشكلة نقص العمالة التي تم إثارتها خلال زيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية لمدينة بورسعيد وطالب بتقديم أفضل الخدمات لتيسير الإجراءات للتجار والمستوردين وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
وطالب رئيس المصلحة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع مراعاة حسن المعاملة مع الجميع وتقديم أقصى تيسيرات ممكنة في ضوء القانون لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك وزائري المدينة الحرة، ثم دار نقاش مفتوح حول المعوقات التي تعترض العمل الجمركي والأفكار والمقترحات المطروحة وقاموا بعرض بعض المشاكل التي تواجههم خلال عملهم بجمرك بورسعيد وقام باتخاذ الإجراءات الفورية الخاصة بحل هذه المشاكل.
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