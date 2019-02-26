شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك أرقين تضبط 3 محاولات لتهريب أدوية ومطاوي قرن غزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية ومطاوي قرن الغزال. وأوضح بيان، الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم اشتبه ممدوح محمود في الراكبين السودانيين «هشام. ع. ا»، والراكب «حافظ. ع. م»، اللذين ظهرت عليهما علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة بهما.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 80 علبة أبيزولون ديبو أمبول و90 علبة كريم ماربالين مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتهما الشخصية.

وفي المحاولة الثالثة وبالتنسيق مع أمن الموانئ بمعبر أرقين تم ضبط 165 مطواة قرن غزال أخفاها راكب سوداني قادم من الخرطوم في أمتعته الشخصية. وقرر مجدي السيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية.