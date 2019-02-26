شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار تهاجم محمد رمضان بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة انتصار خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على شاشة «النهار» إن «محمد رمضان ليس نمبر وان، ووجهة نصيحة له بان لا يتحدث كثيراً عن نفسه وأن يغلق فمه شويه».
وأضافت «انتصار» أن «نمبر وان في التمثيل هو الزعيم عادل إمام وهو على مدى 40 سنة نمبر وان وسيظل حتى بعد موته نمبر وان لأنه من الصعب أن يستمر فنان في المركز الأول طوال تلك الفترة وله زكاء عالي وفي المسرح سمير غانم، وفي السينما من الشباب أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وفى الغناء عمرو دياب وتامر حسني».
وقالت «انتصار»: «ممكن أي حد في البيت يرقص أو يغني في أي وقت بدون سابق إنذار، ولو حد دخل البيت ممكن يفتكر البيت ده بيت مجانين».
وتابعت: «عجبتني أغنية بشرى كوبرا التي ردت فيها على محمد رمضان، ومحمد رمضان استفزها بأغانيه».
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