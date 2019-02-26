شكرا لقرائتكم خبر عن بربرا بوشيت: لو عرض علي عمل فني في مصر سأشارك فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة العالمية بربرا بوشيت إن «ديفيد نوفل، أفضل ممثل مثلت معه، وأسهل شيء بالنسبة لي هو الكوميدي، وأحب دمج الدراما مع الكوميديا، وسهل جدًا تخلي الناس تعيط، ولكن صعب جدًا تخليهم يضحكوا».

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وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام»، مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «انتهيت من تصوير فيلم في أفريقيا بكينيا، والفيلم القادم مع أبي الفرار اسمه (ميلانو كابل نايت)».

وتابعت: «الأفلام المصرية لو لها تأثير هتفرج عليها، ولكن الأفلام العربية لا تصل إيطاليا، ولو عرض عليه عمل في مصر سأشارك فيه، وأنا أريد عمل دور درامي جيد».

وذكرت أن «احتفاظي بجمالي بسبب جيناتي الوراثية من أمي، وأنا دائمًا أحفظ على نفسي بالتمارين والأكل والنوم، ولا أشرب الكحول أو السجائر أو المخدرات».