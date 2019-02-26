شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس التين».. شهد انتهاء حكم أسرة محمد على والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد قصر رأس التين أول قصور محمد على فى الإسكندرية، حيث شيده ليكون مقرا للحكم بعد ظهور أهمية الإسكندرية كمدينة استراتيجية، وبدأ تشييده عام 1834، وصممه الفنان الفرنسى سيريزيه، واستمرت أعمال البناء 11 سنة، وتجدد مرتين الأولى فى عصر الخديو إسماعيل والثانية فى عهد الملك فؤاد عام 1927، ويعد من أهم قصور الإسكندرية وهو المقر الرسمى للرئاسة.

يقول الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة المحافظة على التراث بالإسكندرية: «القصر مبنى على الطراز التركى (قولة)، على غرار تصميمات قصور البسفور، وتم تجديده على طراز (الباروك) الإيطالى، وبه لوحات فنية لرسامين عالميين، وتعد قاعة العرش، المبنية على الطراز الإسلامى، أهم قاعات القصر، وقد شهدت مغادرة الملك فاروق مصر وتوقيع وثيقة التنازل عن العرش عقب ثورة يوليو».

أما باقى القاعات فقد صممت على الطراز الإيطالى، ومنها قاعة الاحتفالات الرخامية والقاعة الدائرية التى شهدت أول استخدام للتليفون بمصر فى عهد الخديو إسماعيل.

يقول إسلام عاصم، مدرس التاريخ الحديث بالمعهد العالى للسياحة والآثار، إن تكلفة تجديد القصر فى عصر الملك فؤاد بلغت 400 ألف جنيه، مشيرا إلى اشتراك المهندسين الإيطاليين فيروتشى وماريو روسى فى تصميم قاعة العرش، وبعد التجديد لم يبق من القصر القديم سوى البوابة الشرقية، وتحمل أعلاها كتابات مثل «العدل ميزان الأمان» و«حسن العدل أمن الملوك» و«العدل باب كل خير»، واستغل القصر أثناء الحرب العالمية الثانية مقرا لقيادة الحلفاء البحرية ومستشفى.

وكشف أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الآثار الأسبق، أن قصر رأس التين شيده محمد على فى موقع حصن، حيث كان موجودا فى هذه البقعة الاستراتيجية المطلة على خليج الأنفوشى، ليكون مقرا للحكم، وكان محمد على يقيم فيه للإشراف على بناء الأسطول المصرى، ولم يكن على شكله الحالى؛ لأن البناء القديم لم يتبق منه سوى المدخل الرئيسى للقصر (المدخل الشرقى)، وتزينه 6 أعمدة من الجرانيت يعتقد أنها جلبت من منطقة عمود السوارى.

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أما شكل القصر الحالى فهو نتيجة التجديدات فى عهد الخديو إسماعيل، وقد أضاف الملك فؤاد حجرة خاصة بالملكة نازلى، زينت نوافذها بالكريستال الإنجليزى الأزرق، وكان المتر المربع منه، وقتها، يساوى 150 جنيها إسترلينيا.

«لم أكن أتصور وجود قصر فى مصر بهذه الفخامة، ولا وجه للمقارنة بينه وبين البيت الأبيض»، جملة قالتها مادلين أولبرايت، وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، لتصف بها جمال القصر وروعته، بحسب رواية «عبدالفتاح»، الذى اصطحبها فى جولتها بالإسكندرية وعبرت له عن إعجابها بالقصر.

ويؤكد «عبدالفتاح» أن القصر ليس تحفة فنية فقط، لافتا إلى اكتشاف خبيئة داخل القصر، بها توقيعات على الحوائط تثبت زيارة هتلر وموسولينى وغيرهما من ساسة هذه الحقبة الزمنية القصر سرا، فى عهدى «فؤاد» و«فاروق»، ومن المعروف أن هتلر أهدى الملك فاروق عربة مصفحة، وكان يستقلها أثناء حادث قرية القصاصين، عندما اصطدم به لورى إنجليزى ولم يصب الملك بأذى.

وبحسب الأثرى المخضرم «عبدالفتاح»، فإن قصر رأس التين شهد مفارقات غريبة منها انتهاء عصر بالكامل، فقد شهد وفاة محمد على فى 2 أغسطس 1849، وتم نقل جثمانه إلى القاهرة عن طريق ترعة المحمودية، كما شهد خروج الخديو إسماعيل وعباس حلمى والملك فاروق، وبذلك انتهى حكم أسرة محمد على، وشهد لجوء السيدات الأرمن وأطفالهن إليه، هربا من المذابح التركية أثناء حكم الخديو عباس حلمى الثانى.

وشهد القصر إعداد الموائد الرمضانية، من قبل الملك فاروق لعامة الشعب، كما كانت تغادر منه كسوة الكعبة إلى الأراضى السعودية عن طريق البحر، وأنشأ الخديو إسماعيل محطة للسكك الحديدية داخل القصر لتسهيل انتقال الأسرة المالكة من القاهرة إلى الإسكندرية وجددها الملك فؤاد عام 1920.

ومن الأحداث التاريخية المهمة أن الخديو توفيق التقى الجنرال سيمون، قائد الأسطول الإنجليزى داخل القصر، بعد احتلال الإنجليز الإسكندرية، وفى القصر وقع الملك فارق وثيقة التنازل عن العرش فى يوليو 1952.