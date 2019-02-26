شكرا لقرائتكم خبر عن «أريكة شكسبير» بـ«المكتبة».. هنا تقرأ «سونيتات» الكاتب الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أريكة شكسبير»، كما يطلق عليها رواد وموظفو وعمال مكتبة الإسكندرية، تقع فى المستوى الأرضى الخاص بقسم اللغات والآداب بالمكتبة، وتهدف لمعرفة زوار المكتبة بشكسبير وأعماله، وتشجيعهم على القراءة بطرق جديدة مبتكرة.

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إدارة الخدمات بمكتبة الإسكندرية، أكدت أن الأريكة تم تصنيعها، لأول مرة، فى عام 2010، ضمن مشروع القراءة الكبرى الذى يقام سنويًا بالمكتبة، وقد تم تجديدها عام 2016، أثناء الاحتفال بمؤتمر «شكسبير 400»، الذى عُقد فى المكتبة بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الأديب الإنجليزى، وليام شكسبير.

تم تصميم الأريكة بواسطة مصمم الجرافيك بقطاع المكتبات، الدكتور مهندس جورج نادر، وتم تصنيعها داخل المكتبة بواسطة القطاع الهندسى، على شكل كتاب مفتوح، بها مجموعة من المقطوعات الشعرية لشكسبير «سونيتات» وتحديدًا من المقطوعة الأولى إلى المقطوعة الثانية عشرة.

وصُنع هيكل الأريكة من الخشب الزان المكسى بألواح من خشب الأبلكاش، وصنعت الصفحات من سدايب الخشب الرفيعة، وكل صفحة مقسمة إلى نصفين، مطلية بالدهان، وومبطنة بلون داكن، وتم طباعة الغطاء على فينيل مُغطى بطبقة من السلوفان العازل للماء، والصفحات المكتوبة مطبوعة على فينيل شفاف مغلف بطبقة من السلوفان.