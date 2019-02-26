شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا يجب أن تسالنا أوروبا عن تطبيق عقوبة الإعدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه «لا أحد يسأل أوروبا عن عدم تطبيق عقوبة الإعدام، ولا يجب أن تسالنا عن تطبيقها».

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وأضاف شكري، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»: «التنظيمات الإرهابية تستخدم السوشيال ميديا لاستهداف مصر ولا بد من إجراءات موحدة دوليا لمواجهتها».

وتابع: «الدول الأوروبية لا تتأثر بموجات الإرهاب اقتصاديا بسبب التعاطف الدولي، ونتأثر بالإرهاب لوجوده في بعض الدول المحيطة».

وأكد أن شرم الشيخ تنعم برعاية خاصة من قبل أجهزة الدولة لاهميتها للاقتصاد المصري، وما يحدث في شرم الشيخ من نجاح للقمة العربية الأوروبية رد كاف على أردوغان«.