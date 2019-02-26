شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الكتب يعلن استضافة المؤتمر الأول لمديري المكتبات والأرشيفات بإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بتسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان :«الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي..فرص وتحديات»، اليوم الإثنين، بقاعة الندوات بمقر دار الكتب المصرية بكورنيش النيل، أدارتها ميادة مدحت مدير المكتب الإعلامي بدار الكتب والوثائق القومية.

وفي افتتاحه للندوة أعلن الدكتور عزمي عن استضافة مصر للمؤتمر الأول لمديري المكتبات والأرشيفات الوطنية بإفريقيا في أكتوير القادم، كما أعلن عن إقامة عدد من الفعاليات خلال عام 2019 بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي .

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وتحدث الأستاذ الدكتور السيد فليفل النائب بالبرلمان المصري وعميد معهد الدراسات الإفريقية سابقًا عن مستقبل التعاون بين دول حوض النيل في مشروعات التنمية، ودور مصر ومسؤوليتها في الفترة القادمة تجاه أفريقيا .

وتناولت السفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا بإفريقيا وسفيرتنا في موزمبيق سابقًا، الدور المصري في إفريقيا منذ عهد عبدالناصر حتى الآن، مستعرضة تجربتها الطويلة في إفريقيا ومشيدة بوضع المرأة في إثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية التي تشهد تقدما كبيرا في مجالات التعليم وحقوق المرأة.

وتناولت الدكتورة رانيا شلبي مسؤول الاتحاد الأوروبي والمشرف على ملف التعاون الإفريقي بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة دور المواطن في الدبلوماسية الثقافية بإفريقيا حيث استعرضت تاريخ الدبلوماسية الثقافية وتطورها وعدد من نماذج الدبلوماسية الشعبية في أوروبا وإفريقيا.