شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «تدريب عن بعد» يضم ١٢ دورة لمعلمى «الثغر» بتمويل المجتمع المدنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أعمال برنامج التدريب عن بعد للمعلمين بمدرستى طارق بن زياد بسموحة بإدارة شرق التعليمية ومدرسة المشير أحمد بدوى بمحرم بك بإدارة وسط التعليمية، والذى تم تطبيقه من خلال لجنة تطوير التعليم بالمحافظة، ضمن أعمال التطوير الشامل لـ٣٠ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالإسكندرية، ووصولها للنموذجية، ليتم تطبيق التجربة عقب ذلك على جميع مدارس الثغر.

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وأوضح المحافظ للمتدربين، بحضور الدكتور رشدى زهران رئيس اللجنة، واللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومصطفى العجمى، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وحيد رضوان، رئيس حى شرق، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير المدارس والتعليم بالإسكندرية، مؤكدا أن تدريب المعلم ووضع برامج تدريبية متطورة له من أهم أهدافها، ولفت إلى أنها تعد تجربة جديدة ترعاها المحافظة بدعم وتمويل من المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، وتم اختيار ٣٠ مدرسة للبدء فى أعمال تطوير شامل لها بدءا من البنية التحتية والإنشاءات وحتى الجودة التعليمية والتجهيزات بالمستلزمات الدراسية اللازمة.

وأكد قنصوة أن أساس العملية التعليمية هو المعلم وتدريبه على أساليب التعليم الحديثة، وهو أصل نجاح تلك التجربة، مشيرا إلى أن الأساس فى التطوير هو استدامة الجودة، موضحًا أن هناك ٤٢ مدرسة أخرى جار الانتهاء من إنشائها، وسيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل، فضلا عن ٨٦ مدرسة أخرى تم توفير الأراضى اللازمة لإنشائها، وذلك بهدف تقليل الكثافات بالفصول بالإدارات التعلمية المختلفة.

وأوضح الدكتور رشدى زهران، رئيس لجنة تطوير التعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار أفضل النماذج من المتقدمين، ليتم تدريبهم ويكونوا سفراء لزملائهم عقب ذلك، ويستفيد الجميع من هذه التجربة وعلى رأسهم الطالب، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يشمل ١٢ دورة تدريبية مقسمة على مراحل متتالية، ويجب أن يحصل جميع المتدربين على جميع الدورات، للاستفادة من البرنامج التطويرى التدريبى بالكامل.