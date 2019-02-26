شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور صبحى سلام مستشار المحافظ للشؤون الزراعية لـ«إسكندرية اليوم»: تطوير وتجميل 65 ميداناً استعداداً لـ«أعياد الربيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبحى سلام، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مستشار محافظ الإسكندرية للشؤون الزراعية، إن المحافظة تسابق الزمن استعدادا لاستقبال عيد الربيع بشكل مختلف.

وكشف «سلام» لـ«إسكندرية اليوم» عن تطوير وتجميل 65 ميداناً على مستوى المحافظة، والانتهاء من تطوير ميادين فيكتور عمانويل وزويل والإسعاف وصينية محرم بك (مدخل الاسكندرية الصحراوى)، وتنفيذ تصميمات علمية لبعض الميادين والمداخل الرئيسية للمدينة.

وأشار مستشار المحافظ إلى دراسة إعادة هيكلة ساعتى الزهور الموجودتين بمنطقة الشلالات فى باب شرقى وتشغيل واحدة، وبحث مدى إمكانية وضع الزهور عليها لتجميلها، وأما الساعة الثانية فنظراً لتعطل الهيدروليك الخاص بها، ندرس تشغيلها بضوء الشمس فقط، بحيث تعمل بالنهار وتتوقف بالليل، لتكون ضمن 3 ساعات نادرة على مستوى العالم تعمل بهذا النظام، مشيراً إلى أن المقترح على مكتب المحافظ لإبداء الرأى النهائى.

وعن تطوير المداخل والميادين وتقليم الأشجار قال سلام: «للأسف الأشجار ونباتات الزينة ظلت لسنوات مهملة ولا يوجد اعتناء بها من الادارة المركزية للحدائق أو إدارات الأشجار الفرعية فى الأحياء، مشيراً إلى أن الأشجار الموجودة فى الشوارع لها هدفان إما نباتات ظل أو للتجميل والزينة، لذلك يتم تقليمها بآلية وشروط معينة، مؤكدا أن التقليم يتم وفق خطة علمية.

ولفت« سلام»، إلى الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع، من خلال الاستعانة بنباتات المشاتل وتجهيز نباتات مزهرة، بأنواعها المختلفة حتى يشعر المواطن أن الإسكندرية ماريا وترابها زعفران، من خلال التقليم العلمى الحديث، وهو ما لم يحدث منذ 10 سنوات، مؤكدا أن الوضع اختلف نهائيًا؛ نظرا لوجود حراك كبير وعمل طوال الأسبوع حتى أيام الجمعة، لتبدو الإسكندرية فى مظهر جميل ومتحضر، من خلال 180 فدان مسطحات خضراء، عبارة عن ميادين وجزر ونجيل وزهور ومداخل.

وعن تجميل الميادين قال مستشار المحافظ الزراعى إن العمل عبر شقين: الأول التجميل المعمارى، ويشرف عليه الدكتور إسماعيل عدلى من كلية الهندسة، والدكتور كريم حلمى من كلية الفنون الجميلة، ومعهما فريق متخصص، وشق التجميل الزراعى ليتزامن الشقان معًا لتجميل المدينة، لأننا فى النهاية نتحدث عن العاصمة الثانية.

Advertisements

وأشار إلى أن الكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، يقدم الدعم اللازم لتجميل المدينة ووافق المحافظ على مد الحدائق المركزية والفرعية بمعدات جديدة لتسهيل القص والتجميل والتنجيل والتقليم والزراعة.

ولفت سلام إلى إعداد لوحة تعريفية لكل تمثال فى الميادين؛ مثل محمد على وسعد زغلول، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

ورداً على سؤال حول تقاضى مستشارى المحافظ مقابلا ماديا نظير عملهم نفى سلام، وأكد أنه يؤدى دوره طوعا فى إطار المسؤولية الاجتماعية للمدينة وحبه لبلده.

وفى الشأن الأكاديمى قال إن الكلية تستعد لتنفيذ ورش عمل، من خلال مشاركة متخصصين وأكاديميين فى المجالات الزراعية لتقديم روشتة علاج للمشاكل القائمة، متمثلة فى ورشة عمل عن استراتيجية صناعة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ما بين التحديات والحلول.. مصر 2030، المقرر عقدها 28 فبراير الجارى، للحديث عن الإنتاج الحيوانى بصفة عامة، والواقع المؤلم والآمال والطموحات ورؤى الكلية لهذا الأمر، ويحاضر فيها قامات علمية وأكاديمية، لدراسة الواقع الاستراتيجى الحالى وبحث المشاكل وتقديم الحلول لتصحيح المسار.

وأشار سلام إلى أن الكلية ستعقد ورشة عمل لدراسة تأثير التغيرات المناخية عن إنتاج الزيتون فى مصر، من خلال تجهيز دراسات علمية، بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، فى جميع التخصصات بالكلية، وستعقد فى فبراير الجارى، لافتا إلى أنه من المقرر استعراض دراسة لواقع محصول الزيتون على مستوى الشركات والأفراد والقطاع الخاص، تشمل المساحات المزروعة والإنتاج.

ولفت إلى أن الملتقى البيئى التاسع لجامعة الإسكندرية، المقرر عقده إبريل المقبل، سيبحث مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية؛ بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام إليها، مشيرا إلى التجهيز للورشة كمشروع تنموى مطروح على الساحة، موضحا أن بحيرة مريوط تعانى من مظاهر التدهور البيئى، منذ سنوات، فضلا عن تقليص مساحتها، موضحا أنه من المقرر إعداد خريطة طبوغرافية للبحيرة، خلال الفترة من عام 1972 حتى 2019، لعرض مشاكلها ورؤية الكلية للتعامل معها واستغلالها مستقبلاً، من خلال استخدامها فى الاستزراع السمكى أو اعتبارها محمية طبيعية لاستغلالها سياحياً، مشيرا إلى تنظيم الورشة تحت رعاية وزارات البيئة والزراعة والتعليم العالى والتخطيط والبترول والمحافظة والجامعة.

وشدد سلام على أهمية تنفيذ المشروع القومى لتطوير منظومة الرى الحقلى فى لأراضى الوادى والدلتا لتوفير مياه الرى للمساهمة فى مشروعات استصلاح الأراضى، وتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه، لضمان عدالة توزيع المياه على المزارعين وزيادة معدلا التنفيذ السنوى، بتعاون وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى، من خلال التعاونيات، فى ظل القانون الجديد.

واقترح إنشاء هيئة وطنية لإدارة المشروع القومى، لتطوير منظومة الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا، فضلاً عن الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى فى التشجير، وتنفيذ خطة لرفع كفاءة محطات المعالجة، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، طبقا للكود المصرى، والتوسع فى إنشاء الغابات المستدامة فى مناطق الاستصلاح للحماية من التقلبات الجوية، باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج، للحد من التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن لها، وتحفيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية؛ مثل استخدام مياه الصرف الزراعى، والمياه العادمة المعالجة، وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المائلة للملوحة، باستخدام تكنولوجيا جديدة أكثر اقتصادية، وحصاد الأمطار والسيول، وتخزين المياه فى الخزانات السطحية أو إعادة ملئ مكامن المياه الجوفية بشكل اصطناعى، لافتا إلى أن التقنيات الجديدة يمكن أن تساعد فى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.