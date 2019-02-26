شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: «مجرمو اعتصام رابعة هربوا كالخرفان إلى تركيا وقطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تكفر المجتمعات، وتتاجر بالدين.

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وتابع «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الوطن عبارة عن تراب بالنسبة، للجماعة الإخوانية، ويلعبون دائما على فكرة الخلافة التي لا تعد أصلا من الدين، حيث استغلها حسن البنا لحشد الناس حوله».

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: «المجرمون الذين كانوا يعتلون منصة اعتصام ميدان رابعة، ذهبوا كالخرفان إلى تركيا وقطر، لينعموا هناك بعد أن ضحوا بالناس».

وأردف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية «يجب أن يعرف الشعب المصري، أن عدونا الحقيقي يقيم بيننا ويستغل الفقراء باسم الاحتياجات، ليقدموا أنفسهم قرابين للجماعة الإرهابية»، مطالبا الشعب المصري باليقظة والوعي في مواجهة الإرهاب. وأكد «عفيفي» أن الإخوان يقودون حرب شائعات ضد الدولة المصرية.