دواوين الوزارات.. إطلاق خطبة الجمعة بـ5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن وزارة التضامن صور.. غادة والى: 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم حتى الآن التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام وزارة الصحة وزارة الصحة وزيرة الصحة: حملة "الديدان المعوية" بالمدارس حققت 102% من المستهدف فى 16 محافظة التعليم العالى التعليم العالى وزير التعليم العالى: حددنا التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل Advertisements وزارة البيئة وزارة البيئة البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية أبو جالوم للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء مؤتمر بعنوان مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص مارس المقبل وزارة الاوقاف وزارة الاوقاف وزير الأوقاف: إطلاق خطبة الجمعة بـ 5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية وزارة الرزاعة وزارة الرزاعة وزير الزراعة: زيادة صادرات مصر من البطاطس لـ 130 ألف طن

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