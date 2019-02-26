شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى حسن روحانى يقبل استقالة وزير خارجيته جواد ظريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى قبل استقالة وزير خارجيته جواد ظريف. وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أعلن استقالته على إنستجرام منذ قليل، وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين". Advertisements

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