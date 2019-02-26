شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل الأردن لبحث نتائج قمة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً مساء اليوم من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول نتائج القمة العربية الأوروبية الأولي بشرم الشيخ، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ترسيخاً للروابط التاريخية التي تجمعهما. Advertisements

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