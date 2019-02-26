شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير التموين اليوم لافتتاح منافذ سلعية وتفقد مصنع السكر بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الذاخلية اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمحافظة أسوان لافتتاح بعض المنافذ السلعية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بأسوان، كما سيقوم الوزير بتفقد مصنع السكر التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، ومن المقرر أن يرافق الوزير فى الجولة كل من اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركات السكر بسداد مستحقات المزارعين أول بأول، لافتا إلى انتظام إنتاج السكر المحلى من البنجر اعتبارا من أول فبراير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من القصب من أول يناير الماضى، وأن المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر حاليا يقرب من 5 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى، حيث من المستهدف إنتاج ما يقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى هذا العام، مما يؤكد توافر سلعة السكر للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فى الأسواق طوال الوقت، كما يتم توفير مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.