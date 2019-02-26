شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يتحدث عن الهجرة غير الشرعية فى القمة العربية الأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطورة الهجرة غير الشرعية، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية التي انعقدت بشرم الشيخ. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ وتضم القمة 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

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