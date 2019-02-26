شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة كولومبيا الجديدة تصل القاهرة لتسلم مهام عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار القاهرة سفيرة دولة كولومبيا لدى مصر آنا ميلينا مونيوز، وذلك لتسلم مهام عملها في البلاد بعد انتهاء عمل السفير السابق. وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول سفيرة كولومبيا، من استراحة كبار الزوار بالمطار، ووصلت على الطائرة التركية القادمة من اسطنبول.

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