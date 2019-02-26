بالصور.. وزير العدل يلتقي طفل القاهرة الجديدة بعد علاجه من عقر الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم، الطفل محمد إيهاب سماحة، الذي عقره كلبين أمام محل سكنه الواقع بدائرة القاهرة الجديدة، ورافق الطفل خلال لقاء وزير العدل، والده، حيث التقطا صورًا تذكارية مع الوزير في نهاية اللقاء.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد أمر بضبط الكلبين محل الواقعة وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان عما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه، واستدعاء مالك الكلبين، وذلك بعدما تسلم قسم شرطة التجمع الأول كلبي القاهرة الجديدة، اللذين عقرا طفلًا، تمهيدًا لإيداعهما بالحجر البيطري، بناءً على تعليمات النائب العام، كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.