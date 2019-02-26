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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، سقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أجزاء متفرقة من البلاد.
وذكر المركز، في تحليله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر غدًا الثلاثاء".
وعن طقس يوم الأربعاء، توقع المركز، "سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية".
يشار إلى أن المركز توقع عدم سقوط أمطار اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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