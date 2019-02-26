بعد فوزه بـ"الأوسكار".. "نائب المنيا" يدعو رامي مالك لزيارة قريته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أجرى عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، اتصالًا هاتفيًا بأسرة النجم المصري رامي مالك، لتهنئتها بحصوله على جائزة أوسكار، أفضل ممثل هذا العام، والذي تعود أصوله إلى المحافظة.

وأعرب "غلاب" في تصريحات صحفية، عن سعادته بفوز النجم المصري بالجائزة العالمية، وتقديره له خلال اتصال هاتفي مع عصام فوزي مخالي، نجل عم الفنان الذي يقيم بمحافظة المنيا.

وأكد النائب عمرو غلاب، أنه وجه دعوة للفنان وأسرته لزيارة الاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنيا، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا وشكرًا من نجل عم الفنان.

وقال غلاب: "زيارة رامي مالك إلى المعالم الأثرية فى مسقط رأسه المنيا بعد حصوله على الأوسكار فرصة جيدة للغاية لإعادة وضع المحافظة في المكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية"، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لتنظيم الزيارة في أقرب فرصة.

قصة رامي بدأت منذ 40 عاما، عندما قرّر سعيد مخالي عبدالملك فلتاؤس، ابن مركز سمالوط شمال محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي كان يعمل وقتها في قطاع السياحة، وزوجته "نيللي عبدالملك" ابنة محافظة القاهرة، التي كانت تعمل وقتها مأمورة ضرائب، أن يهاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبصحبتهما طفلتهما "جاسمين"، حتى هاجروا من عزبة فلتاؤس بمركز سمالوط، إلى لوس أنجلوس الأمريكية، وكان ذلك تحديدا عام 1978، وبعد مرور عامين أنجبا طفلين توءم هما "رامي" و"سامي".

وعلى بعد 15 كيلومترًا غرب مدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، توجد "عزبة فلتاؤس"، مسقط رأس الفنان العالمي "رامي مالك"، والتي تحمل اسم جده الأكبر "فلتاؤس"، وتحمل عائلة والده.

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