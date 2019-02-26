​بعد استغاثة الأب.. وزير العدل يلتقي والد الطفل "ضحية كلبي مدينتي" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر "فيسبوك"، صورًا للقاء وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم وزير مع أسرة الطفل محمد إيهاب الذي هاجمه كلبين في منطقة مدينتي.

وعلق يونس على الصور: "كل من له حق سيحصل عليه.. دولة القانون وتحيا مصر".

كان إيهاب سماحة، والد الطفل الذي هاجمه كلبان في مدينتي، ناشد وزير العدل بالتدخل لحمايته من نفوذ مالك كلبَي الواقعة، مؤكدًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الأحد، أن كلبَي الحراسة في واقعة الهجوم على نجله يمتلكهما قاضٍ، قائلًا: "صاحب الكلاب رئيس محكمة.. يعني إيه مستشار يربِّي كلاب؟! لو الكلاب دي للمنظرة يلبّسها كمامة".

كان النائب العام المستشار أمر بضبط كلبين عقرا طفلًا بـ"مدينتي" التابعة لقسم القاهرة الجديدة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة وبيان نوعهما وجنسهما وبيان إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في الواقعة مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام في واقعة عقر كلبين للطفل محمد غياب سماحة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

ورصدت كاميرات المراقبة في مدينتى الحادث الذي وقع للطفل "محمد إيهاب" والذي نشرته والدته على "فيسبوك"، الذي أاظهر تعرض نجلها لهجوم من أحد الكلاب التي يمتلكها ساكن بالمدينة.