أخبار مصر | 'الصحفيين' تنتهي من طباعة بطاقات الاقتراع واختيار المندوبين بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنتهي من طباعة بطاقات الاقتراع واختيار المندوبين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها انتهت من اختيار المندوبين باللجان الانتخابية، وانتهت من طباعة البطاقات الإرشادية لتسليمها للناخبين أثناء عملية تسجيل الأسماء، وتتضمن الرقم المسلسل للناخب ورقم لجنته الانتخابية، والطابق الذي توجد به لجنته الانتخابية.
وأكدت اللجنة انتهائها من طباعة بطاقات المندوبين والزملاء المكلفيين بتغطية الانتخابات، بالإضافة إلى رسائل SMS إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية يوم الخميس تتضمن رقم اللجنة لكل زميل.
وأعلنت توزيع اللجان علي الأدوار كالتالي :
*الدور الأرضي: 1 / 2 /3
*الدور الأول: 4 /5 /6/ 7 /8 /9
*الدور الثاني: 10 /11 / 12 /13 /14 /15
*الدور الرابع: 16 / 17 / 18 /، 19 /20 /21 / 22
*الدور الخامس: 23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30
*النقابة الفرعية بالإسكندرية لجنة 31
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.