أخبار مصر | 'الصحفيين' تنتهي من طباعة بطاقات الاقتراع واختيار المندوبين بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنتهي من طباعة بطاقات الاقتراع واختيار المندوبين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، عن الانتهاء من طباعة بطاقات التصويت لمنصب النقيب وأعضاء المجلس.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها انتهت من اختيار المندوبين باللجان الانتخابية، وانتهت من طباعة البطاقات الإرشادية لتسليمها للناخبين أثناء عملية تسجيل الأسماء، وتتضمن الرقم المسلسل للناخب ورقم لجنته الانتخابية، والطابق الذي توجد به لجنته الانتخابية.

وأكدت اللجنة انتهائها من طباعة بطاقات المندوبين والزملاء المكلفيين بتغطية الانتخابات، بالإضافة إلى رسائل SMS إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية يوم الخميس تتضمن رقم اللجنة لكل زميل.

وأعلنت توزيع اللجان علي الأدوار كالتالي :

*الدور الأرضي: 1 / 2 /3

*الدور الأول: 4 /5 /6/ 7 /8 /9

*الدور الثاني: 10 /11 / 12 /13 /14 /15

*الدور الرابع: 16 / 17 / 18 /، 19 /20 /21 / 22

*الدور الخامس: 23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30

*النقابة الفرعية بالإسكندرية لجنة 31