شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «عمومية الزمالك» بجلسة البرلمان.. وعلي عبدالعال يحذر الوزير من عدم تنفيذ القانون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي: «القانون واضح ولابد من تنفيذه.. والمجلس قدم تفسيرا لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة باعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية».
وانتقد النائب إيهاب الخولي، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان في أن الجهة الإدارية المختصة باعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج على ذلك، مؤكدا على أن الأندية الشعبية في مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلون على تنظيم بطولة أفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة «عمومية الزمالك» بجلسة البرلمان.. وعلي عبدالعال يحذر الوزير من عدم تنفيذ القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.