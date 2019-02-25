شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «عمومية الزمالك» بجلسة البرلمان.. وعلي عبدالعال يحذر الوزير من عدم تنفيذ القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي: «القانون واضح ولابد من تنفيذه.. والمجلس قدم تفسيرا لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة باعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية».

وانتقد النائب إيهاب الخولي، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان في أن الجهة الإدارية المختصة باعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج على ذلك، مؤكدا على أن الأندية الشعبية في مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلون على تنظيم بطولة أفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.