شكرا لقرائتكم خبر عن «بن طارق» يلتقي رؤساء الوزراء ووزراء خارجية عدة دول على هامش «العربية - الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، التقي أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشئون العلاقات والتعاون الدولي بعدد من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول الصديقة.‬

حيث التقى كلا على حدة مع كل من: دولة يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية استونيا ودولة شارل ميشل رئيس وزراء مملكة بلجيكا رئيس الحكومة الاتحادية في المملكة ودولة أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك ودولة بيتر بيليجريني رئيس وزراء سلوفاكيا وجوسيب بوريل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.

تم خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية الطيبة وآفاق التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول القمة العربية الأوروبية الأولى، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك.