شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، غدًا الثلاثاء، أول حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد، إن اللقاء يضم جلستين، الأولى عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ديسمبر الماضى، مشيراً إلى عزم الاتحاد العمل على رفع الوعى بين منظمات المجتمع المدنى، والنقابات فى مكافحة الفساد، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الجلسة الثانية تعقد تحت شعار: «رؤية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العامة والهيئات المختلفة فى التعديلات الدستورية»، وهو أول حوار مجتمعى لمناقشة التعديلات المقترحة طبقا للمادة 226 من الدستور، بعد مناقشة أعضاء البرلمان التعديلات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتابع «عبدالقوى»: «سنطرح المواد المقترح تعديلها، وشرحها، ثم نناقش التصور المقترح للتعديل، بإجمالى 14 مادة من الدستور، و8 مواد تم استحداثها، وسوف يشارك فى اللقاء عدد من المؤسسات الأهلية، ورؤساء الاتحادات الإقليمية، والتعاونيات، والنقابات، والتنظيمات النسائية، والشبابية بعدد من المحافظات، فضلاً عن عقد نحو 5 لقاءات أخرى فى عدد من المحافظات لمدة شهر، بهدف توسيع دائرة الحوار المجتمعى حول التعديلات، وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعى سيتم إرسال توصياته إلى رئيس مجلس النواب، لعرضها على اللجنة التشريعية لدراستها، وتقديم طلب إلى رئيس المجلس بتخصيص جلسة من جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدنى لعرض المقترحات لمناقشتها مع اللجنة التشريعية، وفى حالة موافقة المجلس على التعديلات المقترحة، سيطلق الاتحاد مبادرة (انزل شارك مصر الأهم) لدعوة المواطنين لممارسة حقهم الدستورى فى الاستفتاء على التعديلات المقترحة».