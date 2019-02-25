شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..6 مرشحين لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجنة اختيار القيادات الجامعية المشرفة على اختيار عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، باب الترشح اليوم الإثنين، وإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين.

وحصلت «المصري اليوم»، على الأسماء المبدئية والتي ضمت ٦ مرشحين وهم الدكاترة: هويدا سيد على، وأيمن منصور ندا، وسلوى محمد العوادلي، وحنان فاروق جنيد، وهبة الله بهجت السمري، وأماني السيد أحمد.

وأعلنت اللجنة فتح باب الطعون على المرشحين اعتبارا من غد الثلاثاء، وحتى ٣ مارس المقبل، على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين الخميس ٧ مارس المقبل.