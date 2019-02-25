شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم رامي مالك: فوز الفنان العالمي بالأوسكار فخر لمصر كلها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فادي عصام، ابن عم الفنان العالمى رامى مالك، إن أقارب الفنان شاهدوا جميعا حفل جوائز الأوسكار الذي أقيم فجر الإثنين، موضحا أنه تم الاتصال بأسرة الفنان العالمى في أمريكا لتهنئته بمناسبة فوزه بجائزة الأوسكار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الاثنين، أن فوز الفنان العالمى بجائزة الأوسكار هو فخر لمصر كلها، مشيرًا إلى أن والدة رامى مالك زارت القرية مرتين فقط منذ هجرتها لأمريكا، وأن رامي مالك من يجرى الاتصالات الهاتفية بهم.