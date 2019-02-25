شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق يقترح تجسيد شخصية «صلاح» بفيلم من بطولة رامي مالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اقترح محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، ومحلل الأداء، أن يقوم الممثل العالمي من أصول مصرية رامي مالك، بتجسيد شخصية محمد صلاح في فيلم. وقال «فايز»، عبر «فيس بوك»: «‏عايزين فخر الفخر بقي.. نعمل فيلم لرامي مالك يجسد فيه شخصية محمد صلاح».

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