شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوكرانية للمحاكمة لاتهامها بالنصب على أجانب لإقامة حفل في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، إحالة أوكرانية الجنسية محبوسة على ذمة التحقيقات للمحاكمة لاتهامها بالنصب على عدد من الأجانب المقيمين بالغردقة وجمع مبالغ مالية منهم بغرض عمل حفلة فنية بمسرح قصر ثقافة الغردقة دون الحصول على ترخيص.

وتلقى العميد مدحت منتصر، مدير مباحث البحر الأحمر، إخطارًا من العميد عادل حفني، مأمور قسم ثان الغردقة بتحرير بلاغ من مديرة قصر ثقافة البحر الأحمر، تتهم فيه سيدة تحمل الجنسية الأجنبية، بإيهام عدد من الجنسيات الأجنبية المقيمين بالغردقة بعمل حفلة لفرقة روسية بمسرح قصر ثقافة الغردقة، وتجميع مبالغ مالية منهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة ودون سداد مقدم إيجار المسرح ودون أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة الغردقة لموقع قصر ثقافة الغردقة.

وقرر اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد دردير، رئيس مباحث البحر الأحمر، وتبين وجود عدد من الجاليات الأجنبية دفعوا مبالغ مالية لحضور الحفل الروسي تم دفعها للسيدة الأوكرانية وتم التأكد من صحة الواقعة.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، برئاسة الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها أقرت المتهمة أمام المقدم محمد كساب، مفتش مباحث القسم، بصحة الواقعة، وحُرر المحضر رقم 2819 لسنة 2019 إداري قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.