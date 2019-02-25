شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «أوبرا عايدة» لـ«معبد حتشبسوت» بعد غياب 22 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد ساحة معبد حتشبسوت، بغرب مدينة الأقصر، خلال أكتوبر المقبل، عروضاً جديدة لأوبرا عايدة، بعد غياب 22 عاماً عن الساحة، وذلك بالتنسيق بين وزارات الآثار والسياحة والطيران، والمحافظة.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة، في الأقصر، إن عملية تسويق العروض وحجز التذاكر بدأت بالفعل وسط إقبال عدد كبير من السياح الأوروبيين، إذ إن الطرح يتم من خلال أجنحة خاصة ستقام داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية، وفى مقدمتها بورصة برلين السياحية في دورتها المقبلة. وأضاف عجمى أن عودة عروض أوبرا عايدة إلى معابد الأقصر تحقق دعاية كبيرة لقطاع السياحة الثقافية بمصر، وتعزز من فرص مصر في الفوز بنصيب أكبر من سوق السياحة العالمية. وتابع أن هناك استعدادات مبكرة تجرى بالتعاون مع سلطات المحافظة ومسؤولى وزارتى السياحة والطيران تمهيدا لاستضافة هذا الحدث المهم حيث يجرى طرح التذاكر للمصريين والعرب، بالتزامن مع طرحها للسائحين بالأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.

كانت مدينة الأقصر شهدت عروضا مماثلة لأوبرا عايدة في معبد الأقصر عام 1987، وفى ساحة معبد الملكة حتشبسوت عام 1997.