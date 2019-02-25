شكرا لقرائتكم خبر عن "شريان الأزهر" حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، افتتح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، حملة التبرع بالدم "شريان الأزهر" بمقر كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

شارك عامر فى فعاليات الحملة التى تنظمها رابطة "أزهرى من أجل مصر" بالتعاون مع فريق الجمعية العلمية بكلية الصيدلة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر، ومصابى العمليات الإرهابية، بمشاركة طلاب الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة ثقته البالغة فى شباب الجامعة، خاصة أنهم مصدر فخرها، وما لديهم من قيم الوعى والانتماء، ولاسيما فى ظل هذه الظروف الراهنة والتحديات التى تواجه مصر فى معركة الاستقرار والبناء.

يشار إلى أن د. يوسف عامر افتتح الحملة بمدرج كلية الطب بنين بحضور كل من الدكتور لطفى دياب، عميد كلية الصيدلة بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى الشافعى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين، إضافة لأسرتى رابطة أزهرى من أجل مصر وأسرة الجمعية العلمية بكلية الصيدلة.

جدير بالذكر أن الحملة مستمرة غداً فى الإدارة الطبية بنين، وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.