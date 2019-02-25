شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة العربية الأوروبية، في شرم الشيخ، والتى تعقد تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، لقاءات مع زعماء ورؤساء 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وتناولت مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية



الرئيس السيسى و أمير الكويت



لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الحريرى والوفد المرافق له



لقاءالرئيس السيسى و رئيس وزراء إيطاليا ‎

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.