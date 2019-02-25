شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى لـ "قناة العربية " : نرفض توسع النفوذ الإيرانى فى المحيط العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى تصريحاته لفضائية العربية، نرفض توسع النفوذ الإيرانى فى المحيط العربى ، جاء ذلك خبر عاجل بثته قناة العربية .

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