بعد واقعة "مدينتي".. الإفتاء: قتل الكلاب الضالة جائز بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها.

وقالت الدار، في بيان لها: "لابد من مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".

وأوضحت دار الإفتاء، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز".

وأضافت أنه "ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

كان النائب العام المستشار أمر بضبط كلبين عقرا طفلًا بـ"مدينتي" التابعة لقسم القاهرة الجديدة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة وبيان نوعهما وجنسهما وبيان إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في الواقعة مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام في واقعة عقر كلبين للطفل محمد غياب سماحة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

ودشن عدد من الأهالي والأسر بمدينتي هاشتاج "#لا للكلاب الشرسة بمدينتي".

ورصدت كاميرات المراقبة في مدينتى الحادث الذي وقع للطفل "محمد إيهاب" والذي نشرته والدته على "فيسبوك"، الذي أاظهر تعرض نجلها لهجوم من أحد الكلاب التي يمتلكها ساكن بالمدينة.