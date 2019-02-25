الأزهر يهنئ طالبة حصلت على بطولة أفريقيا للكاراتية لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

هنأت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، الطالبة بسملة حسن المقيدة بالصف الأول الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية؛ لحصولها على بطولة إفريقيا للكاراتية لعام 2019.

وشاركت الطالبة الأزهرية، في العديد من البطولات في لعبة الكاراتية، على مختلف المستويات، مثل بطولة الشرقية المؤهلة لبطولة الجمهورية وبطولة إفريقيا والدوري الممتاز، وحصلت على المركز الأول في كل هذه البطولات.

وأشادت بسملة بمدربيها، قائلة: "مثلي الأعلى ومن يقف بجانبي دائما ويدعمني ويوفر لي كل الإمكانيات هما: إسلام عمر وأحمد وهدان، والمدربان في نادي ههيا الرياضي بالشرقية".

وتابعت: "أن منطقة الشرقية الأزهرية كرمتها ومنحتها شهادة تقدير، لحثها على مواصلة النجاح والتفوق، كما كرمها المعهد الأزهري في حفلة خاصة بها".

وتمنَّت بسملة، أن تكمل نجاحها وتفوقها، وتصل للعالمية في لعبة الكاراتيه، وتلعب باسم منتخب مصر في الأوليمبياد.

وأكدت أنها تحاول التوفيق بين أوقات التمرين والمذاكرة، وتعوض الفائت منها بالمذاكرة مع والدتها حتى لا تفقد تميّزها الدراسي.

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