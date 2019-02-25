أخبار مصر | البرلمان × 24 ساعة.. الموافقة على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وعبدالعال يغادر إلى الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان × 24 ساعة.. الموافقة على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وعبدالعال يغادر إلى الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.

ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد ومن أهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

*رئيس البرلمان يغادر إلى الأقصر للمشاركة في "مؤتمر مكافحة الإرهاب"

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهًا إلى الأقصر، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الصالة الحكومية بالمطار، على الرحلة المصرية المتجهة إلى الأقصر.

*الأمين العام للبرلمان يوضح حقيقة النواب المتغيبين عن جلسة اليوم

صرح المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بأن الكشوف التي تم نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة، اليوم الإثنين، تبين في شانها أن بعض النواب ممن وردت أسماؤهم ضمن المتغيبين كانوا موجودين بالفعل، وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة وقت صدور قرار رئيس المجلس برفع البصمة، ونشر الأسماء وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها.

وأضاف "سعد الدين": أن بعضهم لم يوقعوا في البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها مثل النواب طارق: رضوان، ومصطفى بكري، وآخرين، الأمر الذى أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.

وكان طلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأمين العام للمجلس، مراجعة أسماء النواب الذين أعلن البرلمان اليوم عن تغيبهم من خلال شاشات عرض قاعة المجلس.

*البرلمان يوافق على اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

*رئيس برلمانية "المصريين الأحرار": كلمات السيسي في القمة العربية الأوروبية "وافية"

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، مؤكدا أنها جاءت وافية وتحمل مفاهيم السلام التي تسعى مصر لنشرها فى العالم وتصديرها للدول التى تتعاون من أجل القضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأضاف أبو العلا، أن كلمة الرئيس حملت رؤيته لتنمية الشرق الأوسط الفترة المقبلة وأهمية الاستفادة من التجارب التى مرت بها بعض الدول وفى مقدمتها الدولة المصرية خاصة مع انتشار مفاهيم مغلوطة عن معنى الدولة، مؤكدًا أن مصر تبرهن للعالم قدرتها على توحيد أفكارها فى مواجهة التطرف والسعى نحو التنمية والتعاون المشترك لمواجهة الإرهاب والدول التى ترعى الإرهاب وتأوى الإرهابيين.