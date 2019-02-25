أخبار مصر | تامر هنداوي في زيارة لـ"الفجـر": الفصل التعسفي والتشريعات الصحفية أبرز الأزمات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر هنداوي في زيارة لـ"الفجـر": الفصل التعسفي والتشريعات الصحفية أبرز الأزمات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الزميل تامر هنداوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، بزيارة أسرة "الفجـر"، ضمن جولاته الانتخابية.



وناقش "هنداوي" مع الزملاء، مشكلات المهنة ومتطلبات الصحافة الورقية والصحفيين، بالإضافة إلى عرض برنامجه الانتخابي، والرد على كافة الاستفسارات.

وفي 8 نقاط عنوانهم "نقابة في ضهرنا"، لخص الزميل تامر هنداوي برنامجه الانتخابي، لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر عقدها بداية مارس المقبل.



وتضمن برنامج "هنداوي" التصدي للتشريعات الصحفية الأخيرة، التي وصفها بأنها تغتال المهنة، وتحول الصحف إلى نشرات حكومية، بالإضافة إلى أجر عادل يمنح الصحفي حياة كرمة، واستقلالية تُمكنه من أداء مهنته دون ضغود أو إغراءات.



كما تضمن البرنامج، تعظيم موارد النقابة، لتتمكن من تقديم الخدمات للزملاء، والتي تشمل: الاستفادة المُثلى من مركز التدريب، باعتباره مشروعًا يُدر دخلًا للنقابة، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات ودورات التدريب، وتقديم الخدمات الإعلامية.



كما شمل برنامج الزميل، تشكيل لجان نقابية في المحافظات لحماية الصحفيين ودعمهم، تكون مهمتها أيضًا التعامل مع أزمة البطالة، من خلال حصر الصحفيين المتعطلين، وإيجاد حلول لأزمتهم.



ووعد الزميل في برنامجه أيضًا، بزيادة نسبة دعم النقابة في مشروع العلاج، وعلاج قصور المشروع في المحافظات، وهو ما يُمثل أزمة لأسر الزملاء في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى مساندة الزملاء الصحفيين المحتجزين، وتواصل النقابة معهم وأسرهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي.

وشدد "هنداوي" على ضرورة وجود مجلس نقابة يؤدي دوره في الوقوف مع الصحفيين في الأزمات، خاصة التي تنتج عن علاقات العمل مع إدارة المؤسسات.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا،والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.